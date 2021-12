Compleanno Papa Francesco: gli auguri della Conferenza episcopale tedesca. “Forte segno di speranza per il mondo”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, vescovo del Limburgo, si è congratulato con Papa Francesco nell’occasione del suo 85esimo compleanno: in questa occasione gli ha augurato in una lettera “molti altri anni benedetti nel Vostro responsabile servizio come Papa della Chiesa universale e vescovo di Roma”. Continua mons. Bätzing: “in questi giorni di Avvento guardiamo a ciò che dà speranza in un mondo che spesso appare lacerato. Siete un forte segno di speranza per il mondo quando ripenso alle recenti visite a Cipro, Atene e Lesbo. Le parole di avvertimento nella crisi dei rifugiati, il vostro incoraggiamento al dialogo ecumenico e gli appelli politici per la pace nel mondo sono solo alcuni esempi”. Personalmente Bätzing si sente rafforzato e incoraggiato da Papa Francesco: “è un vero piacere sentire quanto avete attuato sulla sinodalità nella Chiesa sin dal vostro discorso programmatico nel 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi nell’ottobre 2015 in Vaticano. Grazie al vostro impegno coraggioso, stiamo vivendo un dibattito teologico forte e di tendenza sul termine sinodalità e, allo stesso tempo, la realizzazione pratica nel processo pluriennale del cammino sinodale mondiale da voi avviato”. Bätzing aggiunge: “può essere certo che daremo il nostro contributo su questo cammino, anche con il nostro Cammino sinodale”.