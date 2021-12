Carcere: RnS, iniziativa “L’altra cucina…per un pranzo d’amore” in quattro istituti penitenziari

Si terrà oggi la presentazione online dell’iniziativa “L’altra cucina… per un pranzo d’amore” (ore 18), giunta alla ottava edizione e promossa per il 21 dicembre 2021, contemporaneamente, in quattro istituti penitenziari d’Italia: Roma (Rebibbia femminile) – Milano (Opera) – Ivrea – Cagliari. La presentazione si terrà presso la sala conferenze della casa circondariale femminile di Roma Rebibbia e potrà essere seguita attraverso il sito rinnovamento.org/web-streaming e i social del Rinnovamento nello Spirito. Interverranno: Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo e della Fondazione Alleanza del RnS; Marcella Clara Reni, presidente di Prison fellowship Italia; Alessia Rampazzi, direttore della Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia; Tiziano Leonardi, tastierista del Gruppo musicale “I cugini di campagna”; Francesca Alotta, cantante; Gianfranco Pascucci, chef stellato; Emanuela Scatena, master sommelier.