Musica: Roma, domani all’Auditorium un concerto di beneficenza “per i poveri di Papa Francesco”

L’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, il suo direttore associato il Maestro belga Eric Lederhandler, il violoncellista Giuliano De Angelis e il primo violino dell’Orchestra Verdi di Milano, Luca Santaniello, saranno protagonisti dell’ evento di beneficenza: “In Concerto Per i Poveri di Papa Francesco”, un concerto organizzato dall’ente morale Tabor International, patrocinato dall’Elemosineria Vaticana, i cui ricavi saranno interamente destinati ad aiutare i meno fortunati. L’evento – informano i promotori – avrà luogo domani, 18 dicembre, alle ore 18 presso l’Auditorium “Ennio Morricone” del Parco della Musica di Roma. In programma il Doppio Concerto di Brahms per violino e violoncello. “È con grande piacere ed orgoglio che abbiamo raccolto questo invito”, afferma Mario Menicagli, direttore della Fondazione Goldoni: “Quando siamo partiti lo scorso mese di aprile, in piena emergenza Covid e con i teatri chiusi da oltre un anno in tutta Italia, sapevamo di lanciare una sfida con il progetto di una nuova orchestra. Ma eravamo e siamo consapevoli, come questa sfida non solo andasse accolta, ma si dovesse far tutto il possibile affinché la musica, la lirica, il teatro, tornassero ad assumere quella forza propositiva ed aggregante che ne fanno un tassello insostituibile della cultura individuale e collettiva”. “Nonostante un periodo così difficile per la cultura – aggiunge il general manager dell’Orchestra, Luciano Corona – la nostra Orchestra sta realizzando produzioni in tutta Italia e in luoghi prestigiosi del panorama internazionale. La crescita esponenziale del livello artistico e musicale della compagine la rende pronta a sfide di caratura internazionale come il debutto all’auditorium Ennio Morricone del Parco della Musica di Roma”.