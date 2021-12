Natale: Cagliari, domani l’arcivescovo Baturi incontra gli immigrati per lo scambio di auguri “nell’ottica della fratellanza universale”

Domani, sabato 18 dicembre l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, incontrerà le comunità di immigrati presenti nel territorio diocesano nella sede istituzionale dell’Episcopio a Cagliari (piazza Palazzo 4), nell’ambito dell’iniziativa “È Natale, il vescovo incontra gli immigrati”. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dall’arcidiocesi, l’incontro è organizzato dalla Caritas diocesana di Cagliari in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes e vedrà la presenza del direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, e del direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, padre Stefano Messina, oltre che dei rappresentanti delle principali comunità immigrate di diverse nazionalità, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L’iniziativa prevede un momento di saluto e conoscenza, in cui le singole comunità, divise in gruppi, saliranno nella sede vescovile per lo scambio di auguri e per un’offerta reciproca del messaggio di pace nell’ottica di una “fratellanza universale”, sulla linea dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.