Compleanno Papa Francesco: Casellati, “grazie per i continui appelli a pace, giustizia, sostenibilità e fratellanza”

“I miei più sinceri auguri a Papa Francesco. Grazie per i continui appelli alla pace, alla giustizia, alla sostenibilità e alla fratellanza. Sono la traiettoria che ci guida, come cittadini e rappresentanti istituzionali, alla ricerca del bene comune”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato oggi fa gli auguri a Papa Francesco in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno.

