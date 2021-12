Compleanno Papa Francesco: padre Pepe (curas villeros), “stiamo preparando un bel regalo”

(foto archivio)

“Buon compleanno Papa Francesco!”, è l’augurio che dall’Argentina giunge per l’85° compleanno di Jorge Mario Bergoglio e ad inviarglielo in video è padre José María “Pepe” Di Paola, sacerdote di 59 anni, parroco a La Carcova della diocesi di Buenos Aires e suo amico personale. “Vescovo Jorge, stiamo seguendo sempre i suoi insegnamenti ed anche i bei ricordi che abbiamo qui a ‘curas villeros’”, prosegue padre Pepe che da oltre vent’anni è impegnato come sacerdote nelle periferie della capitale argentina dove, assieme ad altri sacerdoti della “curas villeros”, vive e opera nelle “villas” delle periferie e nell’hinterland della capitale argentina, confrontandosi quotidianamente con la povertà, il degrado, lo spaccio e la tossicodipendenza. “Stiamo preparando qualcosa che vi potrà piacere, che può essere un bel regalo: la marcia ‘Non un bambino di meno per la droga’ (Ni un pibe menos por la droga)”, prosegue il sacerdote che per il suo impegno ha ricevuto anche minacce di morte, “Che Dio la benedica e la Vergine di Luján la protegga sempre. Grazie per tutto!”.