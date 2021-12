Diocesi: Senigallia, domani il vescovo Manenti incontra le persone impegnate in politica. Riflessione a partire dai temi della 49ª Settimana sociale

È in programma per la mattinata di domani, sabato 18 dicembre, il tradizionale appuntamento che il vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, e la Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro promuovono per dialogare con le persone impegnate in politica. A partire dalle 10, presso il teatro Portone di Senigallia, sindaci, consiglieri comunali e persone impegnate in politica dei 16 Comuni del territorio diocesano si confronteranno sulla transizione ecologica, sociale e spirituale verso il bene comune e le “buone pratiche” del territorio considerando anche le conclusioni della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si è svolta a Taranto nell’ottobre scorso. “In particolare – viene spiegato su ‘La voce misena’ – si punta a diffondere le 10 proposte di ecologia integrale per la comunità e le forze politiche del Paese, e il manifesto per il pianeta che speriamo ‘L’Alleanza è un cammino’, preparato dal gruppo nazionale di giovani riuniti sempre a Taranto”.