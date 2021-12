Dipendenze: comunità terapeutiche, un documento unitario con 8 proposte sul sistema dei servizi

Un documento unitario con otto proposte concrete sul sistema dei servizi delle dipendenze, da mettere agli atti della Conferenza nazionale sulle dipendenze “Oltre le fragilità”, che si è svolta a Genova il 27 e il 28 novembre. È stato presentato oggi a Roma, presso la Camera dei deputati alla presenza di parlamentari di diversi gruppi, dalle principali reti delle comunità terapeutiche: Fict, Comunitalia, Federazione Com.E Lombardia, Acudipa, Ser.Co.Re, Acta Lazio. Tra le priorità segnalate, riforma organica del dpr 309/90, no a un modello con riduzione del danno e limitazione del rischio fini a sé stessi, una organizzazione dipartimentale del tema delle dipendenze, Budget di Salute come strumento per integrare i soggetti interessati, linee guida nazionali, Servizi multidisciplinari, rifinanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga e contrarietà “ad ogni approccio che voglia consolidare la normalizzazione nell’uso di sostanze.

All’incontro è intervenuto il sottosegretario di stato al ministero della Salute, Andrea Costa, che si è impegnato a istituire un tavolo permanente al ministero sulle dipendenze per condividere tutte le testimonianze, le competenze del pubblico e del privato sociale con il coinvolgimento delle Regioni e a organizzare un momento di confronto del sistema dei servizi che non c’è stato nella VI Conferenza nazionale sulle dipendenze a Genova.