Compleanno Papa Francesco: Cei, “guida sicura” che “ci sprona ad andare avanti”

foto SIR/Marco Calvarese

“Nel giorno del Suo compleanno, gioiamo per il dono di un padre e pastore, che ci conferma nella fede e ci sprona ad andare avanti”. Lo scrive la Presidenza della Cei in un messaggio di auguri inviato al Santo Padre in occasione del suo 85° compleanno: “Mentre le Chiese in Italia sono avviate nel Cammino sinodale, ci sentiamo accompagnati dalla luce di Cristo e dalla guida sicura del successore di Pietro”. “Insieme vogliamo portare questa luce, calda e consolante, a ogni fratello, soprattutto a chi vive ai margini, a chi non ha voce, a chi non è ascoltato, a chi ha bisogno anche di un solo sguardo, semplice gesto di attenzione e di cura. Su questo tracciato – prosegue il testo – c’è una bella creatività nei nostri territori, che dà respiro a un tempo soffocato dalle preoccupazioni”.