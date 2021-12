Diocesi: San Miniato, domani incontro di formazione per i volontari delle Caritas parrocchiali. Si parlerà di immigrazione e accoglienza

Un incontro di formazione e aggiornamento per tutti i volontari delle Caritas parrocchiali della diocesi di San Miniato è in programma domani, sabato 18 dicembre, presso il Centro parrocchiale Giovanni XXIII di S. Croce Sull’Arno. A promuoverlo è la Caritas diocesana in collegamento “ideale” con la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che è stata celebrata lo scorso 26 settembre.

I lavori, che prenderanno il via alle 10, si apriranno con un momento di preghiera animato da don Udoji Onyekweli. Seguirà la relazione di don Armando Zappolini, direttore della Caritas diocesana, dal titolo “Dove si prega, là si accolga: la sfida della accoglienza nelle nostre comunità”. Alle 10.45 verrà presentato il Dossier statistico Immigrazione 2021 con l’intervento di Tania Benvenuti, segretaria provinciale della Cgil di Pisa e coordinatrice per la Zona Valdarno Inferiore. Dopo un momento di dibattito e condivisione, alle 11.45 si terranno le comunicazioni dell’equipe della Caritas diocesana: Romano Menichini darà aggiornamenti sull’inaugurazione dell’Emporio della solidarietà a San Miniato Basso; don Udoji Onyekweli parlerà del progetto Caritas Young; don Armando Zappolini illustrerà il progetto “Le 4 del pomeriggio” previsto per il 2022, che si aprirà anche a mete internazionali; infine Elisa Salvestrini tratterà del progetto Avs e del Servizio civile in Caritas. La mattinata si concluderà con lo scambio di auguri per le prossime festività natalizie.