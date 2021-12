Solidarietà e ambiente: Iusve, “Arca” una collana di saggi curata per Castelvecchi

Umanità e ambiente, solidarietà e cura per la vita. Sono queste le linee guida contenute nei contributi inseriti all’interno della collana “Arca” promossa dallo Iusve (Istituto Universitario Salesiano Venezia) nell’ambito del progetto pluriennale “Ecologia integrale e nuovi stili di vita”. “Così come l’arca di Noè, segno di speranza e di cura per la vita, salvò la specie umana e gli altri esseri viventi dal diluvio – si legge nel comunicato stampa di presentazione – i volumi proposti nella collana ‘Arca’ intendono indicare la via maestra per alimentare la speranza nel futuro dell’umanità e del pianeta. L’arca raccolse tutte le specie viventi, in una molteplicità di forme, come molteplici sono le forme del sapere da cui provengono i saggi che Iusve propone per Castelvecchi editore sotto la direzione scientifica di Lorenzo Biagi e Michele Marchetto, vice-direttori Iusve”. Prima uscita lo scorso novembre: “Dignità intangibile. Un percorso giusfilosofico” di Christian Crocetta, professore Stabile Iusve, cattedra di “Biogiuridica, Filosofia del diritto e Sociologia giuridica”.