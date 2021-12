Romania: record storico di decessi nell’ottobre scorso, situazione aggravata dalla quarta ondata della pandemia

Un record triste quello registrato dalla Romania nello scorso ottobre: 44.595 morti. Per il Paese, è il più alto numero di decessi dall’inizio della pandemia, secondo un rapporto pubblicato dall’Istituto romeno di statistica. La situazione è dovuta all’aggravarsi dei contagi e ricoveri per il Covid. I media romeni informano che è anche il più alto numero di decessi della storia della Romania in tempo di pace. La quarta ondata della pandemia, registrata in autunno, ha aggravato la situazione, quasi raddoppiando da un mese ad altro il numero dei decessi: da 24.737 in settembre, a più di 44mila ad ottobre. Ora la quarta ondata sembra attutita e nelle ultime 24 ore si sono registrate poco più di mille nuove infezioni e 74 decessi. Dal 9 dicembre le autorità hanno prolungato lo stato di allerta e hanno eliminato l’interdizione di circolazione durante la notte per le persone non vaccinate e l’uso della mascherina negli spazi pubblici.