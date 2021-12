Santa Sede: pubblicato il Rito di istituzione dei catechisti

“Un’ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali”. È il Rito di istituzione dei catechisti, la cui Editio typica – ora parte del Pontificale Romanum – è stata pubblicata oggi dalla Congregazione per il culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Recentemente Papa Francesco è intervenuto con due lettere apostoliche in forma di “Motu Proprio” sul tema dei ministeri istituiti. La prima, “Spiritus Domini”, del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 §1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato. La seconda, “Antiquum ministerium”, del 10 maggio 2021, ha istituito il ministero di Catechista. Alle Conferenze episcopali, spiega il citato dicastero pontificio in una apposita lettera, spetta “il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio. “La presente lettera che accompagna la pubblicazione dell’Editio typica del Rito di istituzione dei Catechisti – si legge nel testo – vuole offrire un contributo alla riflessione delle Conferenze episcopali, proponendo alcune note sul ministero di catechista, sui requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione”.