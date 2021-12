Commissione Ue: 30 milioni a sostegno della popolazione bielorussa. Von der Leyen, “impegno per libertà e democrazia”

La Commissione europea mobiliterà altri 30 milioni di euro “per rafforzare ulteriormente il suo sostegno alla popolazione della Bielorussia”. Questo nuovo finanziamento, reso noto oggi a Bruxelles, “integrerà e amplierà il sostegno già esistente dell’Ue per i giovani, i media indipendenti, le piccole e medie imprese in esilio e la cultura”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “L’Ue è al fianco del popolo bielorusso nella sua lotta per la libertà e la democrazia. Rafforzeremo il nostro sostegno con nuovi 30 milioni di euro per i giovani, i media indipendenti, le Pmi e gli attori culturali, che il regime di Lukashenko continua a reprimere. E abbiamo un pacchetto economico e di investimenti da 3 miliardi di euro pronto per una Bielorussia democratica. La spinta alla libertà del popolo bielorusso è un’ispirazione per tutti noi”.

L’obiettivo di questa maggiore assistenza è “rafforzare la resilienza e la capacità del popolo bielorusso colpito dalla crisi politica di promuovere cambiamenti democratici, con particolare attenzione ai principali settori prioritari, tra cui: media indipendenti; contatti interpersonali “in particolare tra giovani, personale accademico e professionisti, offrendo opportunità di mobilità internazionale a studenti, personale accademico e professionisti e supporto continuo all’Università europea di discipline umanistiche”; supporto delle imprese “in esilio”, anche attraverso servizi di consulenza; iniziative culturali e artistiche.