Dante Alighieri: Istess Terni, oggi convegno su “I mille volti di Dante” e proiezione del corto sul poeta

Musica, teatro, cinema, libri, presepi, riviste, convegni e incontri. Ecco gli appuntamenti promossi dall’Istess di Terni durante le festività natalizie in collaborazione con una serie di realtà che vanno dal Festival del Medioevo a Tempus Vitae passando per la Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria.

Sabato scorso al Teatro Manini di Narni è stato consegnato il premio per il Cinema in Umbria a Francesco Montanari, attore reso celebre dalla serie Romanzo Criminale e da qualche mese direttore della Stagione di prosa del Teatro di Narni. Ieri, domenica 12 dicembre, al Museo diocesano di Terni è andato in scena il primo appuntamento organizzato in collaborazione con Terni in Presepe: l’incontro “San Giuseppe nella tradizione natalizia”. Oggi, lunedì 13 dicembre, sui profili YouTube e gli account social di Istess Media e il Festival del Medioevo va invece in scena il convegno online “I mille volti di Dante”. Trifone Gargano, insegnante di Lettere e scrittore, parlerà di Dante come precursore dei tweet e dei selfie. Paola Biribanti, giornalista e scrittrice, si soffermerà sulle illustrazioni in stile liberty della Divina Commedia pubblicate nell’edizione Alinari e sulle cartoline di Virgilio Alterocca, mentre l’intervento di Sperello di Serego Alighieri, astrofisico e discendente di Dante tornato – dopo sette secoli – a Firenze, parlerà della cosmografia nella Divina Commedia. A chiudere il convegno – moderato da Stefania Parisi, presidente della Commissione cultura della diocesi di Terni e per 22 anni direttrice dell’Istess – sarà un focus sulla vita quotidiana di Dante, introdotto da Arnaldo Casali, giornalista, scrittore e autore della sceneggiatura del cortometraggio Dante poeta arrogante, incentrato sul rapporto tra il Sommo Poeta e la moglie Gemma Donati e su alcuni aneddoti particolarmente buffi raccontati da autori medievali. A chiudere il pomeriggio sarà la proiezione in prima assoluta del cortometraggio, prodotto da Istess Cinema e presentato in versione teatrale in chiusura dell’edizione 2021 del Terni Film Festival. Si tratta del primo film in assoluto dedicato alla figura di Dante Alighieri.