Dialogo: Roma, all’Università europea convegno promosso dall’Unione buddhista su “Ebrei, cristiani e musulmani in viaggio. Incontri e sguardi sull’altro”

“Ebrei, cristiani e musulmani in viaggio. Incontri e sguardi sull’altro” è il titolo di un convegno scientifico che si terrà all’ Università europea di Roma nei giorni 14 e 15 dicembre, “dedicato al tema del viaggio, considerato come esperienza (reale o fittizia) di confronto fra identità diverse e come spazio (fisico o immaginario) generativo di processi di trasformazione dell’autocoscienza identitaria”. Il tema – informa oggi un comunicato dell’Unione buddhista italiana – verrà indagato, da prospettiva storico-religiosa, a partire dall’analisi di alcune originali e significative testimonianze. L’attenzione sarà focalizzata sulle tre principali tradizioni monoteistiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam), in due delle macroaree sovranazionali: il bacino mediterraneo e la Mitteleuropa. Il convegno sarà articolato in tre sessioni tematiche. La sessione “Sguardi sull’altro”, dedicata all’indagine della dimensione interculturale e interreligiosa del viaggio nelle tre principali fedi monoteistiche. La sessione “Mondi visibili e invisibili” esplorerà “alcune delle molteplici declinazioni del viaggio immaginario (fittizio, fantastico e fantascientifico) e interiore (mistico e visionario)”. La sessione “Storia e valorizzazione per la walking society di oggi”, è dedicata alla Via Francigena, alle Cultural Historical Routes, alla presentazione del progetto “Road to Rome 2021” e al ruolo delle walking experiences nella società contemporanea. Per la partecipazione in presenza, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a eventi@unier.it. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming su piattaforma Zoom.