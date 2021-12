Lettonia: il contingente militare italiano consegna alla Croce rossa una donazione per il Natale dei bambini

(foto Ministero della Difesa)

Il contingente militare italiano impiegato in Lettonia, l’8 dicembre scorso ha consegnato nelle mani di Uldis Likops, segretario generale della Croce rossa lettone, una donazione di 2400 euro, da destinare ai bambini ospiti dei centri gestiti dall’organizzazione per contribuire a rendere migliore il Natale. La raccolta di fondi è frutto dell’iniziativa partita dall’Associazione Bersaglieri d’Italia della Campania, ed incrementata grazie al contributo del personale dell’ambasciata d’Italia in Lettonia e del contingente militare impiegato nel territorio. Presenti alla cerimonia di consegna, svoltasi in piazza del duomo di Riga, Stefano Taliani de Marchio, ambasciatore d’Italia in Lettonia, ed il tenente colonnello Giovanni Graziano, comandante del contingente italiano. Un gesto che, come si legge sul sito del ministro della Difesa, è stato apprezzato dalla dirigenza della Croce rossa locale, che si è impegnata a destinare una parte dei fondi all’acquisto di beni durevoli per migliorare le condizioni di vita dei bambini nei centri, ed una seconda parte a rendere più gioioso il loro Natale attraverso l’organizzazione di una serie di eventi a tema. L’ambasciatore Taliani de Marchio ha rimarcato la volontà di intensificare il sodalizio con i presidi sociali lettoni, ringraziando al telefono Antonio Palladino, presidente dell’Associazione Bersaglieri d’Italia della Campania, ed i bersaglieri della Brigata Garibaldi, sia per l’impegno nell’ambito della missione condotta dalla Nato nei Baltici, che per il senso di umanità che li contraddistingue e che qualifica ulteriormente la presenza italiana sul territorio.