Biotestamento: Vidas, domani webinar con mons. Paglia, Manconi e Montano

“Il senso della vita” si intitola così il webinar gratuito che Vidas (Volontari Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti) organizza per domani 14 dicembre, in occasione del quarto anniversario dell’approvazione della legge 219/17, che sancisce il diritto di sottoscrivere le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat), altrimenti note come testamento biologico o biotestamento. L’incontro si svolgerà online, su Zoom, dalle 17 alle 19 (per info e iscrizioni vidas.it) e propone riflessione sul diritto all’autodeterminazione, inteso come esercizio della libertà individuale e di responsabilità verso gli altri. Un dialogo a tre voci, che ben rappresentano l’istanza laica, quella religiosa e la prassi medica, tra Luigi Manconi, politico e sociologo e Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la vita, co-autori del libro ‘Il senso della vita’ (Einaudi), e Nicola Montano, medico e accademico. Con loro interverranno anche il giornalista e presidente Vidas Ferruccio de Bortoli e il rettore dell’Università degli Studi di Milano Elio Franzini. Modera Barbara Rizzi, medico palliativista e direttore scientifico di Vidas.