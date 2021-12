Commissione Ue: Piano europeo per combattere il cancro, “costruire una rete di centri oncologici”

La Commissione europea lancia oggi la “rete europea di centri globali contro il cancro”, una delle azioni faro del Piano europeo di lotta contro il cancro. Nell’ambito del Piano, questa nuova rete dell’Ue sarà istituita entro il 2025 e “mirerà a garantire che il 90% dei pazienti idonei abbia accesso a tali centri entro il 2030”. Annunciando il lancio e le prossime fasi della rete dell’Ue, la commissaria per Salute e sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: “Con il piano europeo per la lotta contro il cancro, ci siamo impegnati a migliorare l’accesso a diagnostica di alta qualità, trattamenti innovativi e cure personalizzate per i pazienti in tutta l’Unione. La rete dei centri oncologici fa parte del nostro impegno per ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri e contribuire a promuovere la collaborazione in tutta l’Unione”. “Ora stiamo iniziando a fornire risultati e il nostro obiettivo è disporre della rete Ue entro il 2025 e garantire che il 90% dei pazienti idonei abbia accesso a tali centri entro il 2030”. Riunendo i centri nazionali oncologici e le reti di tutta l’Ue, questa rete “migliorerà l’accesso a diagnosi e trattamenti di qualità garantita, sostenendo anche azioni per migliorare la formazione, la ricerca e le sperimentazioni cliniche in tutta l’Ue”.