Ordinariato Militare: Roma, domani concerto di Natale

Domani 14 dicembre, ore 20.30, presso la Chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli in Roma, si terrà l’ormai tradizionale concerto di Natale organizzato dall’Ordinariato Militare per l’Italia (Omi). Ricorre quest’anno il centenario della nascita del compositore argentino Ariel Ramirez; così si ripropone l’esecuzione della Misa Criolla e di Navidad nuestra, opere divenute ormai grandi classici. In questa esecuzione, il coro e i solisti della Cappella Musicale dell’Ordinariato saranno accompagnati dal gruppo musicale Matices, che suonerà strumenti originali sudamericani. È prevista anche l’esibizione di due coppie di danzatori che balleranno sulla musica di alcuni brani di Navidad nuestra. Parteciperanno anche elementi del coro Canticorum delle religiose dell’Ordinariato.