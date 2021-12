Disabilità: Noja (deputata), “la legge delega camminerà su gambe forti se avrà decreti attuativi fatti bene e su risorse”

“La legge delega è stato il frutto di un lavoro di tutte le forze politiche e parlamentari per istruire un lavoro arrivato in Aula. Lavorando in modo profondo, confrontandosi davvero in maniera unanime e convinta”. Lo ha detto Lisa Noja, deputata e relatrice alla Camera dei Deputati per il ddl delega al governo in materia di disabilità, questa mattina durante la Conferenza nazionale sulla disabilità. “Credo – continua – che la scadenza che era come una ghigliottina per noi abbia rafforzato il lavoro. In qualche modo il fatto di lavorare in emergenza ha fatto emergere lo spirito di collaborazione e dato un grande risultato di cui ci sentiamo padri e madri. È stata una bella pagina di collaborazione fra governo e parlamentari. La legge delega camminerà su gambe forti se avrà decreti attuativi fatti bene e su risorse. Senza rafforzare le risorse destinate alle persone con disabilità, non si può fare una riforma”. Sulle finalità del ddl la deputata aggiunge: “Credo che la legge delega fosse attesa e importante perché non si è prefissata di cambiare e affrontare tutti i nodi sulla disabilità. Parte da un aspetto importante, si concentra sul tema delle procedure e sulla valutazione. Il cuore è cercare di allineare finalmente la definizione della condizione di disabilità alla convezione dei diritti dell’Onu che esiste da 10 anni. La valutazione multidimensionale funzionale al progetto personalizzato deve partire dai desideri della persona con disabilità che ha bisogno di una serie di strumenti e sostegni”.