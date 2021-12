Una conferenza stampa on line per fare il punto sul servizio civile universale e sulle sue criticità si svolgerà mercoledi 15 dicembre ore 13.00 per iniziativa della Cnesc, la Consulta nazionale enti servizio civile. Tra i temi che saranno trattati “la carenza di fondi che sta mettendo a rischio 22.458 opportunità di impegno dei giovani nel 2022”. Sarà anche presentato il programma delle iniziative per i 50 anni di servizio civile in Italia, che ricorrono il 15 dicembre 2022.