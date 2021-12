Parlamento Ue: il premio Sacharov 2021 ad Alexei Navalny. Cerimonia a Strasburgo, presente la figlia Daria

Al politico dell’opposizione russa e attivista anti-corruzione Alexei Navalny verrà assegnato il premio Sacharov 2021 per i diritti umani e la libertà di pensiero nel corso di una cerimonia nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo mercoledì 15 dicembre, a mezzogiorno. Navalny è però attualmente detenuto in Russia e non potrà quindi partecipare alla premiazione. Sua figlia Daria Navalnaya riceverà il premio a suo nome dal presidente dell’Assemblea, David Sassoli.

Nella stessa giornata di mercoledì mattina i deputati terranno un dibattito con la Commissione Ue e la Presidenza slovena sul Consiglio europeo del 16-17 dicembre e la lotta contro la pandemia. “Fra i principali temi che saranno al centro del summit dei capi di Stato e di governo figurano l’evoluzione della pandemia da Covid-19 e la risposta dell’Ue alla crisi sanitaria ed economica, l’aumento dei prezzi dell’energia, le questioni di sicurezza e di difesa e le relazioni esterne”.