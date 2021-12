Disabilità: Falabella (Fish), “nei prossimi 20 mesi dobbiamo scrivere i decreti attuativi che daranno sostanza alla delega”

“Oggi è un giorno importante per il nostro Paese e per le tante persone con disabilità e le loro famiglie”. A dirlo è Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), a proposito del ddl delega da pochi giorni approvato alla Camera, durante la Conferenza nazionale sulla disabilità che si tiene oggi a Roma. “Abbiamo sempre cercato di essere autorevoli interlocutori – osserva Falabella -. Il Covid-19 ha messo alla prova il nostro Servizio sanitario nazionale e il sistema di welfare che avrebbe dovuto proteggere le persone con disabilità. Era doveroso che si mettesse mano alla costruzione di un nuovo welfare di riconoscimento dei diritti e di inclusione. Mi auguro che si possa legiferare un domani per tutti i cittadini e non solo per una parte. Oggi dobbiamo agire per porre fine alle differenze che impattano. Vivere con disabilità incide negativamente sulla vita. A pagare le conseguenze sono i cittadini e le loro famiglie”. Sul testo normativo, Falabella aggiunge: “Nei prossimi 20 mesi dobbiamo scrivere i decreti attuativi che daranno sostanza alla delega. Le forze parlamentari e tutti noi dobbiamo dare un valido contributo. Aldilà della rivendicazione partitica, il voto unanime ha dato prova che si può andare oltre gli steccati. Abbiamo dato un segnale forte. Ci saranno delle prossime sfide future che vedranno tutti noi presenti per migliorare le sorti del nostro Paese”. Il presidente della Fish ha lasciato un documento alla ministra per la Disabilità, Erika Stefani, alla cui redazione hanno partecipato 500 persone. “Sintomo – commenta Falabella – di una consapevolezza matura dell’intera rete associativa. Noi ci vogliamo essere perché vogliamo contribuire al cambiamento di questo Paese. Abbiamo messo da parte la sterile rabbia del mugugno per dare dignità alle nostre cittadine e nostri cittadini con disabilità”.