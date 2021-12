Francia: mons. de Moulins-Beaufort (presidente vescovi), “il Papa ci ha incoraggiato a continuare a lavorare sulle decisione prese”

“La Conferenza episcopale francese è stata ricevuta oggi dal Papa per parlare delle conseguenze del rapporto Ciase. Questo incontro si è svolto in un clima insieme paterno e fraterno. Il Santo Padre ha sottolineato la dignità del nostro atteggiamento e del nostro modo di tenere conto del Rapporto della Ciase e ci ha incoraggiato a continuare a lavorare su queste decisioni in modo sinodale, come abbiamo iniziato a fare”. Così, con una serie di twitter, mons. Éric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente dei vescovi francesi, ha parlato dell’udienza avuta questa mattina in Vaticano con Papa Francesco. All’incontro hanno partecipato anche mons. Olivier Leborgne, vescovo di Arras e mons. Dominique Blanchet, vescovo di Créteil, entrambi vice Presidenti della Cef, e padre Hugues de Woillemont, segretario generale. A Roma, la delegazione francese ha potuto incontrare anche il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, e il cardinale João Braz de Aviz, responsabile del Dicastero per la vita religiosa e consacrata.