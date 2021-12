Diocesi: Ac Roma e Istituto Toniolo, quattro dialoghi on line su Chiesa e società nella pandemia. Domani il primo appuntamento

Prende avvio domani, 14 dicembre, un’iniziativa dell’Azione Cattolica della diocesi di Roma in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori (Ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). Quattro appuntamenti online “per offrire spazi di confronto e dialogo su temi che coinvolgono la società e la Chiesa nel tempo segnato dalla pandemia”, spiegano i promotori. “Un evento globale che ha sconvolto strutture sanitarie, economie, equilibri sociali e certezze individuali, ma anche un’opportunità da non sprecare, come chiede Papa Francesco che ha invitato tutti a riscoprire il senso del camminare insieme attraverso l’esperienza del Sinodo avviato in ogni diocesi”.

Proprio a “Le relazioni… perdute? Quale comunità e quale sinodalità” è dedicato Dialoghi/1, l’incontro del 14 dicembre dalle 18.30 alle 20 sul canale YouTube dell’Azione Cattolica della diocesi di Roma.

“Per affrontare i nodi che riguardano la vita di relazione, l’apertura ai bisogni degli altri, la partecipazione alla costruzione del bene comune”, interverranno, con focus diversi e complementari, Mauro Magatti (sociologo ed economista, Università Cattolica di Milano), Angela Paparella (consigliere nazionale di Azione cattolica, diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) e mons. Benoni Ambarus (vescovo ausiliare di Roma). Modera Gennaro Ferrara, giornalista di Tv2000.

Dialoghi/2 sarà incentrato sul tema “Riannodare le relazioni. Parole chiave e strumenti” e si svolgerà il 10 gennaio 2022. Qui per informazioni.