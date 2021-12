Coldiretti: il 16 dicembre a Roma l’Assemblea nazionale

Si svolgerà giovedì 16 dicembre dalle ore 9,00 nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi, a Roma, l’Assemblea nazionale della Coldiretti. I lavori saranno aperti dalla relazione del presidente Ettore Prandini di fronte agli agricoltori provenienti dalle campagne italiane su tutto il territorio. Sarà l’occasione, si legge in un comunicato della Coldiretti, per fare il punto sulla situazione del Paese, l’economia, il lavoro e il settore agroalimentare nel tempo del Covid, con gli interventi confermati in presenza dei principali leader politici. Verrà divulgata l’esclusiva indagine Coldiretti/Ixè “Torna il Natale sulle tavole degli italiani” con le previsioni sui consumi per regali, pranzi e cenoni. Ma verrà aperta la prima mostra dei cesti gastronomici di Natale con le nuove tendenze post Covid, dal patriottico al green, dal lusso all’economy, dal beauty al solidale, ma saranno esposti anche i dolci regionali del Natale che va a segnare quest’anno un deciso ritorno alla riscoperta delle identità territoriali. Diretta streaming sul sito www.coldiretti.it