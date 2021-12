Iraq: il card. Sako (patriarca caldeo) ricevuto dal presidente curdo Barzani

(Foto Patriarcato Caldeo)

Il presidente curdo Masoud Barzani ha ricevuto ieri, a Erbil, capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, il card. Louis Sako, patriarca caldeo. Secondo quanto riferito dal Patriarcato caldeo, “i due hanno parlato della situazione politica e dei recenti sviluppi in Iraq ribadendo l’impegno a lavorare per la stabilità nel Paese”. Il cardinale, che era accompagnato dall’arcivescovo caldeo di Erbil, Bashar Matti Warda, ha potuto anche “discutere della situazione dei cristiani in Iraq e nella regione del Kurdistan, ponendo l’accento sul tema della convivenza religiosa e nazionale e su quello della fratellanza tra le varie componenti della società curda e irachena”.