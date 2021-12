Diocesi: Bolzano, don Tullio Poli nuovo canonico della cattedrale di Bressanone. Per 33 anni ha prestato servizio in Segreteria di Stato vaticana

Dopo 33 anni di servizio nella Segreteria di Stato vaticana, compiuti i 70 anni di età don Tullio Poli è rientrato a Bressanone, nella sua diocesi di origine. Il vescovo Ivo Muser lo ha nominato canonico del Capitolo della cattedrale di Bressanone e ieri, domenica 12 dicembre, lo ha introdotto nella nuova veste. “Il Signore – ha affermato il vescovo – benedica la tua presenza e il tuo servizio pastorale tra di noi. Incominci il tuo servizio nella nostra cattedrale nella terza domenica d’Avvento, chiamata Gaudete, la domenica della gioia prenatalizia. Dunque: Il Signore sia la tua gioia!”. Nell’omelia mons. Muser ha poi ricordato che Avvento e Natale sono il tempo della condivisione: “Tempo per dare. Non dare cose inutili a chi ha già abbastanza cose inutili. Non per accumulare, ma per aiutare. Le occasioni non mancano. E neppure le necessità, i casi dove l’aiuto è urgente”.

Bresciano di nascita, don Tullio Poli è stato ordinato sacerdote a Bressanone nel 1977 e ha poi svolto il servizio di cooperatore a Bolzano nella parrocchia di Regina Pacis e a Millan. Nel 1988 ha iniziato la lunga esperienza nella Segreteria di Stato vaticana, dove nel 2005 è stato nominato direttore dell’Ufficio Obolo di San Pietro. Rientrato in diocesi, don Tullio Poli sarà a disposizione in particolare per curare il ministero della confessione, l’accompagnamento spirituale e il sostegno alle parrocchie.