Diocesi: card. Betori (Firenze) all’ospedale pediatrico Meyer, “il ‘Family Center’ ulteriore passo avanti per l’umanizzazione nelle cure”

“La realizzazione del ‘Family Center Anna Meyer’ fa fare un ulteriore passo avanti al concetto di umanizzazione che caratterizza da sempre la cura all’ospedale pediatrico Meyer”. Lo ha affermato questa mattina l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, in occasione dell’inaugurazione del “Family Center Anna Meyer” all’ospedale pediatrico cttadino. “Questa missione – ha rilevato il porporato – si realizza sotto due aspetti: il primo è che qui non si curano malattie, si curano le persone, ci si prende cura delle persone. Il secondo elemento importante dal punto di vista umanistico è che qui ci si prende cura non di individui, ma della persona nel complesso della sua famiglia”. “I bambini e i ragazzi che arrivano al Meyer a seguito della malattia portano con loro le relazioni, per prime quelle familiari”, ha proseguito il cardinale, sottolineando che “queste non si escludono durante l’assistenza medica, il piccolo paziente non viene isolato, ma si prosegue a mantenere vive le sue relazioni, perché noi siamo relazione”. “La famiglia – ha evidenziato Betori – non è una semplice addizione di individui, ma è il luogo in cui la persona nasce, cresce e diventa se stessa. Questo è un concetto importante e da sottolineare soprattutto in una società che sia dal punto di vista economico che legislativo è fondata sull’individuo”. “Al Meyer invece la cura e l’attenzione comprendono tutti i membri della famiglia”, ha osservato il cardinale, secondo cui “questi elementi ancora più umanizzanti che contraddistinguono il Meyer sono da salutare oggi con grande gioia da parte di tutta la comunità fiorentina e di tutti coloro che vengono qui da altre regioni per usufruire di un bene che abbiamo ricevuto e che ridoniamo”.