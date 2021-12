Basket in carrozzina: il Covid-19 ferma gli Europei che si chiudono senza finali. Italia quarta ex aequo con la Germania

(foto Fipic)

I troppi casi di positività al Covid-19 hanno fermato il Campionato europeo di pallacanestro in carrozzina proprio nelle fasi finali, lasciando il podio sgombro, visto che non si sono disputate le due finali per il primo e secondo posto e quella per il terzo e quarto posto. Italia e Germania sarebbero dovute scendere in campo per la finale del bronzo, ma le rispettive federazioni hanno preferito ritirare le squadre seguendo l’esempio della Federazione di Gran Bretagna, campioni d’Europa e del mondo, che avevano ritirato sia quella maschile che quella femminile per un nuovo caso di positività riscontrato nel gruppo, non disputando la finale per l’oro contro i Paesi bassi. L’Iwbf Europe ha comunque assegnato la medaglia d’oro ai Paesi Bassi e quella d’argento alla Gran Bretagna, mentre il quarto posto ex aequo a Italia e Germania, giustificando la decisione in un comunicato dove, dichiarandosi delusi dalla fine del campionato ma comprensivi per le decisioni dei giocatori, si precisa che prima della competizione, fosse stato istituito un protocollo Covid in stretta consultazione con la commissione medica e le autorità sanitarie pubbliche della città di Madrid che ospitava il torneo, firmato da tutti i giocatori, lo staff e i funzionari che accettavano di giocare secondo quei termini e quelle condizioni.

Questa la classifica finale dei Campionati Europei

Maschile

1 – Paesi Bassi

2 – Gran Bretagna

4 = Germania

4 = Italia

5 – Francia

6 – Polonia

7 – Spagna

8 – Austria

9 – Israele

10 – Svizzera

11 – Lituania

12 – Turchia

Femminile

1 – Paesi Bassi

2 – Gran Bretagna

3 – Spagna

4 – Germania

5 – Francia

6 – Turchia