Spiritualità: Agostiniane Rossano, domani incontro on line con mons. Pompili e padre Farrell

“Il giardino della rinascita”: questo il titolo dell’incontro online organizzato dalle Monache Agostiniane di Rossano (Cs), che si terrà domani, 14 dicembre alle ore 21,00, in diretta sul loro canale YouTube. L’appuntamento conclude un ciclo di incontri per riflettere e dialogare intorno al tema del giardino, considerato da vari versanti: nel primo, lo scorso 29 ottobre, suor Elena Bosetti ha offerto una catechesi biblica su “Il giardino promesso” dialogando con l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise. Nel secondo incontro, il 29 novembre scorso, gli ospiti, mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, e padre Massimo Pampaloni, hanno riflettuto attorno al tema del “Giardino interiore”. Domani, gli ospiti saranno mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e promotore delle Comunità Laudato si’ in Italia, e p. Joseph Farrell, Vicario Generale dell’Ordine Agostiniano, che offrirà alcune piste di riflessione a partire dalla vicenda, sempre attuale, della conversione di S. Agostino. Queste proposte nascono sulla scia del progetto che le Agostiniane di Rossano stanno portando avanti da alcuni mesi, realizzare un ‘giardino’ ispirato alla Laudato si’, che, con la sua bellezza, inviti a “riconnettersi all’Essenziale”, a recuperare la relazione con Dio, con il prossimo e con il creato. Per Info e sostegno al progetto: www.osarossano.it