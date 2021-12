Università e lavoro: firmato un protocollo d’intesa tra Ucid e Lumsa

Il Movimento Giovani nazionale dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e l’Università Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta) hanno siglato un protocollo d’intesa che avvia una reciproca collaborazione in campo formativo e sociale. A sottoscrivere l’accordo di collaborazione sono stati il presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid, Benedetto Delle Site e il Rettore della Lumsa, Francesco Bonini. Il protocollo – si legge in una nota – impegna le parti firmatarie ad una reciproca sinergia nel campo della formazione integrale delle nuove generazioni: da un lato i giovani imprenditori e dirigenti cristiani si impegnano a sostenere attivamente gli studenti della Lumsa attraverso il finanziamento di borse di studio e l’attivazione di career day, stage presso le aziende consociate all’Ucid, progetti formativi, convegni e seminari sui principi della dottrina sociale della Chiesa declinati in campo economico. Da parte sua, l’Università si pone come luogo di riferimento per il Movimento Giovani nell’ambito delle sue attività e iniziative, impegnandosi a costruire un rapporto stabile tra le due realtà nel nome della comune ispirazione ai valori della tradizione cristiana. “Abbiamo già attivato una prima raccolta fondi – sottolinea Delle Site – per finanziare una borsa di studio per il primo anno pel dottorato di ricerca in Economia civile presso l’Università, grazie all’azione congiunta del Movimento Giovani e di due Gruppi regionali Ucid, quello della Calabria e quello dell’Emilia-Romagna. Si tratta di sostenere le future menti dell’economia civile che un domani guideranno il moto di idee, progetti e proposte da parte dei giovani economisti e imprenditori del pianeta avviato dal Santo Padre ad Assisi”. “L’Università e l’Ucid – sottolinea il rettore della Lumsa – sono accomunate dalla volontà di favorire la formazione integrale della persona umana e lo sviluppo autentico della società, nel segno della tradizione dell’umanesimo cristiano. L’auspicio è che dal consolidamento del rapporto possano nascere importanti opportunità per i nostri studenti e i nostri laureati, sia nell’ambito del diritto allo studio che della loro messa in relazione con l’universo imprenditoriale e il mondo del lavoro”.