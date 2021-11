Venezuela: vescovi, in corso fino al 14 novembre la campagna “Abbraccio in famiglia”

(Foto: Conferenza episcopale venezuelana)

È partita il 7 novembre e durerà fino al 14 novembre 2021 la campagna “Abbraccio in famiglia” promossa dal Dipartimento della Famiglia e dell’infanzia della Segreteria permanente dell’episcopato venezuelano. L’iniziativa cerca di rafforzare i legami tra i membri del gruppo familiare, mettendo in luce il valore della famiglia come base della società e primo spazio per la trasmissione della fede. Il cammino preparatorio è consistito in un percorso formativo per la promozione dei valori cristiani a casa. Sei i temi affrontati: “La bellezza della vita, dono del Signore”; “San Giuseppe, padre di Gesù illumina l’uomo di oggi”; “I figli dono di Dio, impegno d’amore”; “Nonni, memoria e ricchezza della famiglia”; “Quando il dolore raggiunge la famiglia” e “La mia famiglia, piccola Chiesa domestica”. I materiali per la celebrazione della campagna sono a disposizione attraverso gli account social della Conferenza episcopale venezuelana e della pastorale familiare del Venezuela o attraverso la sezione risorse del sito della Conferenza episcopale venezuelana. I tag da usare è stato “#FamiliaTestigodelAmor” durante il percorso preparatorio e #AbrazoenFamilia2021″ dal 7 al 14 novembre. La campagna accompagna i venezuelani da 31 anni sottolineando “i valori cristiani nella casa” per “rafforzare i legami tra i membri del gruppo familiare, mettendo in luce la famiglia come base della società e primo spazio per la formazione della fede”.