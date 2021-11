Diocesi: Padova, a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico il percorso “Il linguaggio dei linguaggi. La Parola”. Domani primo appuntamento con Marinella Perroni

Giovedì 11 novembre prende il via, a casa “La Madonnina” di Fiesso d’Artico (Padova), il percorso “Il Linguaggio dei linguaggi: la Parola”. Un’occasione per confrontarsi con la Bibbia che si svilupperà in cinque incontri e si concluderà nell’aprile 2022.

“Confrontarsi con la Bibbia – sottolinea Marzia Filipetto, guida della casa di spiritualità – è confrontarsi con la matrice universale che ha generato la nostra letteratura, l’arte, il linguaggio… cioè la nostra stessa vita. La Bibbia parla il linguaggio degli uomini agli uomini. Casa Madonnina propone di entrare in questo linguaggio cominciando dal ‘principio’: Bereshit, la prima parola in ebraico della Bibbia. Ci si entra con l’aiuto di chi questo linguaggio lo ha appreso, digerito, metabolizzato e che lo vuole condividere con gli uomini e le donne che sentono il desiderio di esplorarlo, perché forse ha qualcosa da dire alla loro vita in questo tempo complesso che ha bisogno di essere decifrato per non ricadere in un ‘prima’ difensivo o in un ‘dopo’ senza memoria”.

Nel primo appuntamento, dal titolo “In principio”, interverrà Marinella Perroni, docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma e docente invitata alla Pontificia Facoltà teologica Marianum, che ha fondato il Coordinamento teologhe italiane. I prossimi “ospiti” sono Lidia Maggi, teologa e pastora battista (14 dicembre); Adolfo Locci, rabbino di Padova dal 1999 (3 febbraio 2022); Silvia Zanconato, che si occupa di formazione biblica (3 marzo); Rosanna Virgili, docente di esegesi dell’Antico Testamento all’Istituto Teologico Marchigiano (28 aprile).