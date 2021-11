Diocesi: Caritas Alba, venerdì la presentazione del report dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse

In occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domenica 14 novembre, la Caritas diocesana di Alba presenterà venerdì 12 novembre il report dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse. Si tratta dei dati raccolti nei centri di ascolto delle Caritas parrocchiali con l’obiettivo di “delineare le caratteristiche delle persone in carico, individuare i problemi segnalati, analizzare gli interventi realizzati e le risorse disponibili, per progettare azioni mirate”, spiega il direttore della Caritas diocesana, don Mario Merotta, che alla presenza del vescovo Marco Brunetti illustrerà i contenuti del report insieme alla sua équipe.

Alla presentazione, che si terrà dalle 18 presso la sala Coppa del seminario di Alba, sono invitati oltre agli operatori della comunicazione anche i responsabili di enti di volontariato, formativi e istituzionali.