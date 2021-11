Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, morto don Luigi Bacci. Domani i funerali in forma privata

La Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli piange la morte di don Luigi Bacci, parroco di Nazzano per quasi 48 anni. Ne dà notizia la diocesi, ricordando che “da tempo era ricoverato in ospedale per motivi di salute”.

Nato a Castelnuovo Garfagnana l’11 gennaio del 1948, Bacci venne ordinato sacerdote il 6 agosto del 1972. Per quasi 48 anni è stato alla guida della parrocchia di Nazzano. La diocesi nell’invitare “tutti ad una preghiera riconoscente per la sua vita donata per la Chiesa e i fratelli” informa che i funerali si svolgeranno in forma privata domani, giovedì 11 novembre, alle 9 presso il monastero delle clarisse di San Micheletto in Monte San Quirico (Lu) e proseguiranno nel cimitero di Castelnuovo Garfagnana. La messa di ottava verrà celebrata dall’amministratore apostolico, mons. Gianni Ambrosio, mercoledì 17 novembre alle 16 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS. a Nazzano.