Giuseppini del Murialdo: morto questa mattina padre Giuseppe Danieli. Fu segretario coordinatore del gruppo che tradusse la Bibbia Cei

È morto questa mattina, all’ospedale di Viterbo, padre Giuseppe Danieli della Congregazione di San Giuseppe. Aveva 97 anni. Ne dà notizia padre Tullio Locatelli, generale dei Giuseppini del Murialdo. Danieli dal 1952 era presso l’Istituto San Pietro in Viterbo, dove fino al 2004 ha insegnato esegesi del Nuovo testamento, coprendo anche il servizio di preside. Fu responsabile del Centro studi San Giuseppe dei Giuseppini del Murialdo e organizzò il Primo Simposio internazionale di studi su San Giuseppe presso la Domus Mariae di Roma, nel dicembre del 1970.

Dal 1974 al 1978 fu vicepresidente dell’Associazione biblica italiana (Abi) e ne fu presidente dal 1978 al 1986; dal 1986 al 1994 gli fu affidato nell’Abi l’incarico della pastorale biblica.

Dal 1980 era membro della Studiorum Novi Testamenti Societas con sede a Londra; nel 1981 ne organizzò il 36° congresso a Roma. “Il 29 novembre 2019 – ricorda p. Locatelli – nel Palazzo Della Rovere in Roma veniva presentata la Bibbia del cinquantenario curata da padre Danieli insieme a mons. Fortunato Frezza. Padre Giuseppe lavorò come segretario coordinatore del gruppo che tradusse la Bibbia Cei, un lavoro durato dal 6 maggio 1988 al 6 ottobre 2005. Veramente la Parola fu la sua vocazione e la sua missione”.