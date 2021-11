Papa Francesco: udienza, saluta i sacrestani e ricorda San Leone Magno

Salutando come di consueto, al termine dell’udienza, i fedeli di lingua italiana il Papa ha rivolto un saluto particolare alle Associazioni del Clero e alle Unioni degli Addetti al Culto – Sacrestani. “Esprimo il mio apprezzamento per il vostro servizio, che vi incoraggio a compiere sempre con viva sensibilità

pastorale”, le parole di Francesco, che ha poi salutato i rappresentanti della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e di altre realtà sindacali del comparto Sicurezza e difesa: “Auspico che la vostra professione sia intesa come ‘missione’, da svolgere con competenza e responsabilità morale”. Infine la citazione di San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa, di cui oggi si celebra la festa liturgica: “ha consacrato la sua esistenza alla difesa e alla diffusione della verità evangelica”. “Per sua intercessione, possiate vivere la vostra fede con gioia ed essere sereni testimoni dell’amore del Signore”, l’augurio agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli.