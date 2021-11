Sostentamento clero: Bologna, domani il convegno “Uniti nel dono”. Interviene anche il card. Zuppi

Giovedì 11 novembre, alle 17.30 nell’aula magna del Seminario arcivescovile a Villa Revedin (piazzale Bacchelli 4), il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, interverrà al convegno “Uniti nel dono. I sacerdoti fanno cose grandi, anche tu puoi”, proposto dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica “Sovvenire”. All’incontro interverranno, inoltre, il vicepresidente nazionale di Confindustria, Maurizio Marchesini, il responsabile nazionale del “Sovvenire”, Massimo Monzio Compagnoni, e porterà il saluto il presidente nazionale Ucid, Gianluca Galletti. L’evento, introdotto e coordinato da Giacomo Varone, responsabile diocesano del “Sovvenire”, e moderato da Andrea Biondi, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, è realizzato in collaborazione con gli imprenditori e i dirigenti dell’Ucid, di Federmanager, dell’Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp), di Manageritalia e con l’Istituto diocesano Sostentamento del clero. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid e per partecipare è necessario essere muniti di green pass. Il convegno sarà trasmesso in streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Sarà un dialogo sul sostegno ai sacerdoti – afferma Varone – che, tramite il sistema dell’8xmille e delle specifiche donazioni per il sostegno del clero, è dato alla cura dei fedeli. Affidati gli uni agli altri, nella consapevolezza che i sacerdoti fanno grandi cose nelle nostre comunità e nella società, e che, uniti nel dono, anche ciascuno di noi può ‘fare’ attraverso lo strumento del ‘donare’”.