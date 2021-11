Diocesi: Caserta, oggi il vescovo ha incontrato i presidi delle scuole superiori per “costruire possibilità di collaborazione”

(Foto: diocesi di Caserta)

Progetti condivisi tra la diocesi di Caserta e le scuole per contrastare il disagio prodotto dalla pandemia e la crisi economica che riduce le possibilità per molti studenti, in numero maggiore rispetto al passato. È stata una delle richieste più condivisa dai presidi delle scuole superiori della diocesi di Caserta riuniti tutti insieme per la prima volta con il nuovo vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese. È la prima volta da due anni che tutti i dirigenti scolastici casertani si incontrano in presenza dopo la pandemia, ma la prima volta in assoluto che lo fanno per un seminario di ascolto con il vescovo, per capire come costruire una alleanza educativa capace di aiutare gli studenti e le famiglie a superare le conseguenze del Covid e la crisi economica. Un modo anche per fare amicizia e rete tra tutti i presidi. “Desideriamo ascoltarvi per poter essere d’aiuto – ha detto mons. Lagnese ai dirigenti scolastici – per costruire possibilità di collaborazione. Siamo rimasti fortemente colpiti dalla morte del giovane Gennaro Leone in estate. Questo evento luttuoso ci interpella tutti, perché a partire da questa morte violenta dobbiamo avviare una riflessione, a partire dalle scuole, per evitarne altre, per evitare una tragedia educativa, come dice Papa Francesco”. Nell’aula magna della Biblioteca diocesana di Caserta, con il vescovo sono intervenuti il responsabile dell’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’Università, don Valentino Picazio, e don Silvio Verdoliva.

Tutti i dirigenti nei loro interventi si sono ritenuti particolarmente soddisfatti per l’iniziativa presa dal vescovo. Lo ha evidenziato la preside del liceo Manzoni, Adele Vairo, che si augura che mons. Lagnese possa “visitare” gli Istituti quanto prima. Il preside dell’istituto professionale Mattei, Roberto Papa, ha chiesto alla diocesi di aiutare le scuole ad affrontare il disagio e i problemi degli studenti, in forte aumento, per pandemia e crisi economica. Antonio Varriale, preside della scuola Collecini, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra la diocesi e le Istituzioni. La preside dell’istituto Terra di Lavoro, Emilia Nocerino ha auspicato un’alleanza educativa tra Chiesa, famiglia e scuola. Rosa Suppa, dirigente dell’istituto comprensivo di Valle di Maddaloni, ha chiesto di poter ospitare, come periferia difficile, il primo incontro nella scuola con il vescovo. Don Silvio Verdoliva, da circa dieci anni al coordinamento del Servizio per l’insegnamento della Religione, ha posto in risalto come questo odierno incontro sia l’inizio di una vera e propria collaborazione tra scuola e Chiesa. Don Valentino Picazio, responsabile dell’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’Università e promotore del seminario, ha ricordato che, in tempo di Sinodo, comunione, partecipazione e missione sono fondamentali per Chiesa e scuola. I seminari continueranno con il mondo dell’Università.