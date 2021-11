Diocesi: Andria, un incontro, una cena e una messa per la Giornata mondiale dei poveri

“Povertà e fragilità socio-culturale” sono due facce della stessa medaglia che riemergono nelle storie che quotidianamente varcano la soglia di casa di accoglienza “Santa Maria Goretti” della diocesi di Andria e della Comunità Migrantesliberi. È quanto si legge in una nota della diocesi di Andria, che presenta le iniziative per la V Giornata mondiale dei poveri. “Storie che anche le istituzioni dovrebbero conoscere a fondo per intervenire prontamente sulla necessità di riforme urgenti e politiche pubbliche di contrasto alle povertà”, sottolinea la nota che ricorda l’esortazione di Papa Francesco alle istituzioni: “È una sfida che i Governi e le istituzioni mondiali hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare”. Parole che rimarcano come la povertà, al contrario, dovrebbe indurre a una “progettualità creativa, che consenta di accrescere la libertà effettiva di poter realizzare l’esistenza con le capacità proprie di ogni persona”.

“In un periodo in cui la crisi economica domina i discorsi di molti politici e le conversazioni di molte persone comuni – prosegue la nota -, vale sempre la pena ricordare che la povertà più grande che c’è nel mondo non è la mancanza di cibo ma quella d’amore, quando avremo imparato ad amare incondizionatamente nostro fratello e nostra sorella, solo allora saremo ricchi ed avremo sconfitto la miseria”.

Partono oggi gli eventi in programma per celebrare la V Giornata mondiale dei poveri: stasera, alle ore 20,30, don Geremia Acri, direttore della casa di accoglienza “Santa Maria Goretti” e dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria, partecipa al convegno organizzato dal Csv Odv San Nicola, “Mettere opere in cantiere – Raccontare il Terzo settore”, presso il Polo museale, in piazza Duomo 8, a Trani partecipazione. Venerdì 12 novembre, alle 20,30, presso la casa di accoglienza “Santa Maria Goretti” cena su prenotazione nel ristorante sociale La Téranga (info: 3315350133).

Infine, domenica 14 novembre, alle ore 18,30, nella chiesa parrocchiale Sacre Stimmate la celebrazione dell’Eucaristia in occasione della V Giornata mondiale dei poveri con gli ospiti delle case famiglia e di casa di accoglienza “Santa Maria Goretti”.