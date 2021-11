Covid-19 e Pnrr: Università Cattolica Roma, il 12 novembre convegno Altems su post-pandemia, investimenti, telemedicina, digitalizzazione, reti territoriali

Come sta il Ssn dopo quasi due anni di pandemia e l’arrivo del Pnrr? Venerdì 12 novembre, alle 11, nell’Aula 7 del Polo universitario “Giovanni XXIII”, dell’Università Cattolica, campus di Roma, docenti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti analizzeranno risposte e proposte sui temi fondamentali dei prossimi investimenti per il sistema salute: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina, innovazione, ricerca e digitalizzazione.

Il meeting, “Il Servizio sanitario nazionale tra ripresa e resilienza”, promosso dall’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) della Cattolica e in collaborazione con la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, potrà essere seguito anche collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo.

L’incontro sarà aperto alle 11 da Antonella Occhino, preside della facoltà di Economia, e moderato da Vincenzo Antonelli, docente di diritto amministrativo e coordinatore del master in Competenze e servizi giuridici in sanità.

Parteciperanno Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio; Giovanni Leoni, vicepresidente Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo); Andrea Mandelli, presidente Federazione ordini dei farmacisti italiani (Fofi), e Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria. Le conclusioni sono affidate ad Americo Cicchetti, direttore Altems.