India: Salesiani, creata la prima “Zona felice per l’apprendimento” per i bambini in Kerala

Nello Stato indiano del Kerala gli studenti sono tornati a scuola in presenza il 1° novembre, dopo un lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia di Covid-19. Al loro rientro gli studenti della scuola “Don Bosco” di Puthuppally, vicino a Kottayam, in Kerala, hanno trovato una “Zona felice per l’apprendimento” pensata dai loro docenti per passare rapidamente dall’apprendimento a casa a quello in classe. Grazie alla collaborazione di diverse Ong, il preside, don Tony Cherian, ha coinvolto gli alunni in attività pratiche di scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (Steam, in inglese) attraverso tecniche e metodologie innovative, come l’educazione terapeutica. Questo sistema, riferisce l’agenzia salesiana Ans, aiuta gli studenti ad acquisire non tanto un semplice apprendimento mnemonico o meccanico, ma quelle abilità cruciali per il 21° secolo del pensiero critico, della creatività, della comunicazione e della collaborazione (anche detto delle “4C”). Per don Cherian “le ‘Zone felici per l’apprendimento’ fanno sì che i bambini rimangano curiosi, emozionati e desiderosi di passare del tempo di qualità impegnandosi a scoprire le cose, piuttosto che limitarsi ad avanzare nei programmi delle varie materie in classe”. “Le attività Steam forniscono un ambiente in cui uno studente può toccare, sentire e imparare facendo, attraverso un processo di pensiero progettuale. Tale metodologia educativa promuove una ‘alfabetizzazione all’invenzione’: facendo cose, mettendole in relazione con il mondo reale e con gli argomenti del loro libro di testo e sperimentandole con una mentalità scientifica”, ha aggiunto George Panicker, fondatore e direttore esecutivo di “International Steam Research”, partner del progetto. Panicker è convinto che oggi la crescita tecnologica esponenziale sia una realtà con cui fare i conti e che i futuri lavori richiederanno un’attitudine e una capacità di applicare costantemente la conoscenza e l’esperienza del passato alle nuove situazioni. La “Zona felice per l’apprendimento” di Puthuppally fornisce uno spazio unico agli studenti per indulgere nell’apprendimento esperienziale eliminando la paura del fallimento e affinando le loro abilità meta-cognitive per diventare protagonisti del futuro.