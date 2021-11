Università Cattolica-Fom: Milano, domani convegno su “Oratorio: una profezia che si rinnova”. Interviene l’arcivescovo Delpini

Trarre spunto dalla storia per approfondire il valore educativo e pastorale dell’oratorio nella società contemporanea. Questo l’obiettivo di “Oratorio: una profezia che si rinnova”, la giornata di studio che Università Cattolica e Fondazione oratori milanesi promuovono per domani, giovedì 11 novembre, dalle 9 alle 17.30, nell’aula Pio XI in largo Gemelli a Milano, in occasione del centenario della morte del beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921, promotore dello sviluppo degli oratori e della loro diffusione capillare sul territorio ambrosiano e lombardo. Apriranno i lavori l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e l’assistente ecclesiastico generale dell’ateneo, mons. Claudio Giuliodori insieme a Domenico Simeone, preside della facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica, e Simonetta Polenghi, direttrice del dipartimento di Pedagogia dello stesso ateneo. Seguiranno gli interventi di docenti e studiosi su diversi temi: dalla storia alla pedagogia, dalla teologia alla psicologia, dalla fede alla socialità, dal tempo libero e lo sport all’interazione con i nuovi media. “Siamo in una stagione in cui l’oratorio sta cambiando molto e non di rado questo cambiamento è accompagnato da veri e propri vuoti di adesione – osserva don Stefano Guidi, direttore della Fom -. All’inizio del Novecento di fronte alla trasformazione della società che anche allora era in corso, il card. Ferrari rispose non con la rinuncia e la chiusura, ma con un rilancio propositivo e costruttivo. Da quella esperienza dobbiamo trarre insegnamento per affrontare le sfide che i nuovi tempi impongono”.