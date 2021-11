Diocesi: Brescia, le iniziative in programma per la Giornata mondiale dei poveri

In occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica 14 novembre, sono diverse le iniziative che si svolgeranno nella diocesi di Brescia.

Per sabato 13 e domenica 14 novembre il Centro oratori bresciani e la Caritas diocesana propongono la raccolta viveri “San Martino km 0”. Si tratta di un’iniziativa per “rispondere a quelle situazioni di povertà che abitano i nostri paesi e le nostre città. Con la raccolta di viveri e il volontariato degli oratori – spiegano i promotori – potremo riempire le mani già generose delle nostre Caritas e delle realtà a noi vicine che si prendono cura della distribuzione alimentare ai bisognosi”. Dopo una fase di promozione con la distribuzione di volantini e borse nelle case con il porta a porta o in chiesa, i volontari nelle giornate del 12 e 13 novembre saranno impegnati nella raccolta dei viveri di casa in casa o ricevendoli in oratorio.

Nella serata di domani, giovedì 11 novembre, alle 18.30 il vescovo Pierantonio Tremolada inaugurerà il nuovo Emporio della solidarietà intitolato a Padre Ulderico dell’ordine dei Frati minori cappuccini. Grazie al contributo di Caritas Italiana e Caritas diocesana, le parrocchie Sacro Cuore di Gesù, Santa Maria Nascente e San Benedetto Abate, dall’inizio dell’anno hanno operato in sinergia per arrivare all’apertura di questo Emporio che avrà sede proprio nei locali del Convento dei Cappuccini. Per sabato 13, invece, è in programma l’inaugurazione della nuova sede della Caritas parrocchiale di Ospitaletto; l’appuntamento, con inizio alle 17.15, prevede la benedizione degli ambienti da parte del vescovo Tremolada che, alle 18.30, presiederà poi la messa in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Alle 20, nell’oratorio S. Giovanni Bosco, si svolgerà la Cena di solidarietà.