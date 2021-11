Papa Francesco: udienza, “in questo mese di novembre preghiamo per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti”

“In questo mese di novembre preghiamo per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore, nella sua misericordia, li accolga nel Regno dei cieli”. È il saluto del Papa ai fedeli di lingua inglese, al termine dell’udienza di oggi. “Il mese di novembre – ha detto Francesco ai fedeli di lingua portoghese – ci ricorda il destino eterno che ci attende; e lo fa in diversi modi, uno dei quali è il ricordo nostalgico dei nostri cari defunti. Essi un giorno ci hanno lasciati con la richiesta, tacita o esplicita, del nostro aiuto spirituale nella loro traversata verso l’Aldilà; come sapete, le nostre mani in preghiera giungono al Cielo, e così possiamo accompagnarli fin là, consolidando in loro e in noi stessi i vincoli che ci legano all’eternità”.