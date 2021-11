Diocesi: Piazza Armerina, iniziata la prima visita pastorale di mons. Gisana

Ravvivare la testimonianza della nostra fede perseguendo con entusiasmo il cammino discepolare proposto dal Vangelo. È lo scopo della prima visita pastorale del vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, che a sette anni dall’inizio del suo ministero desidera incontrare le comunità parrocchiali, le aggregazioni laicali, i consacrati e le consacrate, i poveri. Mons. Gisana, nel decreto di indizione della visita pastorale, spiega come lo sfondo degli incontri sia “chiaramente sinodale: ascolto, discernimento e missione”. “Ciò consentirà – dice – di rivisitare il senso e il gusto della diocesanità, provando a superare con fermezza quelle rare forme di individualismo che purtroppo svigoriscono quanto è in noi nel dono del battesimo”. Il presule, in occasione della preparazione della visita, ha coinvolto il gruppo di coordinamento pastorale cittadino dei 12 vicariati, oltreché i consigli pastorali e affari economici delle parrocchie. Agli incontri mons. Gisana ha espressamente chiesto la presenza degli uffici pastorali perché “nella valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità dei singoli vicariati, aiuterà ad una lettura evangelica delle risorse della nostra Chiesa”. La visita è iniziato lunedì 8 novembre, a partire dal vicariato di Villarosa.