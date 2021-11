Diocesi: Senigallia, doppio appuntamento con “Incontriamoci a Palazzo Mastai”

Sono due gli appuntamenti in programma a Palazzo Mastai – Casa museo Pio IX di Senigallia con nuovi percorsi di arte e storia per conoscere ed ammirare da vicino alcune delle opere più preziose e meno conosciute di questo spazio culturale inaugurato nel 1892.

Venerdì 12 novembre il primo incontro sarà dedicato ai significati simbolici dei colori nel corso dei secoli. Il venerdì successivo, 19 novembre, si prosegue con un approfondimento sulle opere conservate a Palazzo Mastai ispirate a celebri capolavori dell’arte italiana. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle 17.30 e consentiranno la visita guidata gratuita all’interno delle sale del piano nobile, a cura della storica dell’arte Lorenza Zampa. Gli eventi sono organizzati dalla diocesi di Senigallia grazie agli operatori museali di Palazzo Mastai, per un ciclo di incontri che vuole soffermarsi su nuovi aspetti del sorprendente patrimonio storico-artistico locale.