Messico: Cem, mons. Cabrera confermato presidente, eletti gli altri organi direttivi

(Foto: Conferenza episcopale messicana)

La Conferenza episcopale messicana ha provveduto ieri a rinnovare la propria presidenza e le Commissioni relative ai vari ambiti pastorali. Mons. Rogelio Cabrera López, arcivescovo di Monterrey, è stato confermato come presidente dell’episcopato e guiderà, dunque, la Chiesa messicana per un ulteriore triennio. Vicepresidente è stato eletto mons. Gustavo Rodríguez Vega, arcivescovo di Yucatán, finora responsabile della Caritas, attualmente presidente a livello continentale della rete Clamor, che si occupa di migrazioni, e della Remam, la Rete ecologica centroamericana. Il nuovo segretario generale è mons. Ramón Castro Castro, vescovo di Cuernavaca, mentre è stato eletto tesoriere mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, vescovo di San Juan de los Lagos. La responsabilità di portavoce sarà assunta da mons. Jaime Calderón Calderón, vescovo di Tapachula, e da mons. Enrique Díaz Díaz, vescovo di Irapuato.

Sono in tutto ottanta gli incarichi che sono stati assegnati mediante la votazione di ieri. 127 i vescovi riuniti per la prima volta in presenza da quasi due anni. Sono stati convocati solamente i vescovi con diritto di voto, cioè i titolari e gli ausiliari attualmente in carica.